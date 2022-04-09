Задержанные в Финляндии картины из российских музеев вернули на Родину

Экспонаты российских музеев, ранее задержанных в Финляндии из-за санкций, пересекли границу. Об этом сегодня сообщает ТАСС.

«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву», - сообщили изданию в министерстве культуры.

Напомним, в грузовиках, которые задержали на территории Финляндии, находились более 200 картин из Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», «Гатчина» и «Павловск», которые участвовали в выставке в Италии. (фото pixabay.com, islandworks)