09 апреля 2022, 17:01
Задержанные в Финляндии картины из российских музеев вернули на Родину
Три грузовика с музейными сокровищами перешли границу и направляются в Москву и Петербург
Экспонаты российских музеев, ранее задержанных в Финляндии из-за санкций, пересекли границу. Об этом сегодня сообщает ТАСС.
«Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву», - сообщили изданию в министерстве культуры.
Напомним, в грузовиках, которые задержали на территории Финляндии, находились более 200 картин из Эрмитажа, Третьяковской галереи, ГМЗ «Царское Село», «Гатчина» и «Павловск», которые участвовали в выставке в Италии. (фото pixabay.com, islandworks)