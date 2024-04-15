Заброшенный дом полыхал сегодня на севере Карелии

Сегодня в Беломорске вспыхнул старый деревянный дом. Огонь охватил квартиру на первом этаже двухэтажного дома №47 на улице Октябрьская. Языки пламени вырывались наружу из окон, внутри было дымно.

С огнем боролись тринадцать пожарных. Никто среди людей не пострадал.

Почему вспыхнул неэксплуатируемый дом, еще предстоит установить. // фото VK-паблик «ОПС по Беломорскому району»