Заболеваемость ОРВИ в Карелии постепенно снижается

В Карелии за прошедшую неделю зарегистрировано 3658 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения остается ниже эпидемического порога на 20 процентов благодаря возрастной группе от 15 лет и старше.

В Петрозаводске выявили 1879 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 25,4 процента.

В связи с ростом заболеваемости в республике временно приостановили занятия в семи классах четырех школ и двух группах в двух детских садах. // фото: freepik.com