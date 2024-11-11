11 ноября 2024, 21:33
Заболеваемость ОРВИ в Карелии постепенно снижается
На карантин из-за вирусов закрыты семь классов и две группы в детсадах
В Карелии за прошедшую неделю зарегистрировано 3658 случаев ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения остается ниже эпидемического порога на 20 процентов благодаря возрастной группе от 15 лет и старше.
В Петрозаводске выявили 1879 случаев ОРВИ, что ниже эпидпорога на 25,4 процента.
В связи с ростом заболеваемости в республике временно приостановили занятия в семи классах четырех школ и двух группах в двух детских садах. // фото: freepik.com