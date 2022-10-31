Заболеваемость и смертность от ковида в стране снижаются

За последние сутки в России выявлен 5781 новый случай заражения коронавирусом. Умер еще 71 пациент. Такая статистика представлена федеральным оперативным штабом.

В Карелии за сутки нет новых госпитализированных пациентов с ковидом. Коронавирус подтвержден у 52 человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 390 175 человек. Число случаев заражения перевалило за 21,42 миллиона. Фото: unsplash.com