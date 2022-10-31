Накануне призыва Генштаб объяснил, куда не будут отправлять срочников

Срочников не планируют отправлять В ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область. Об этом «Красной звезде» заявил Руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Генерал-полковник также заверил, что призванных солдат не будут привлекать к военной спецоперации на Украине.

Напомним, осенний призыв в России отложили на месяц, он начнется 1 ноября. Собираются призвать 120 тысяч солдат. // Фото: pxhere.com