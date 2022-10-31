31 октября 2022, 10:55
Россия

Накануне призыва Генштаб объяснил, куда не будут отправлять срочников

Призванных на срочную службу обещают не привлекать для службы в зоне боевых действий

Срочников не планируют отправлять В ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую область. Об этом «Красной звезде» заявил Руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский.

Генерал-полковник также заверил, что призванных солдат не будут привлекать к военной спецоперации на Украине.

Напомним, осенний призыв в России отложили на месяц, он начнется 1 ноября. Собираются призвать 120 тысяч солдат. // Фото: pxhere.com

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спецоперация