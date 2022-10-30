Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

В ноябре в силу вступают различные законодательные инициативы. Изменения коснутся многих россиян. Подборку нововведений опубликовало МК.

С 1 ноября будет пересчитан размер доплаты к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.

С 1 ноября микрофинансовые организации не смогут выдавать займы под залог недвижимости. Исключение составят займы для осуществления предпринимательской деятельности. Еще одно изменение касается перехода права собственности на недвижимость. Росреестр обязали уведомлять собственников, если к ним поступили электронные документы для регистрации перехода или прекращения права собственности.

С 1 ноября вводится бессрочный вид на жительство. Сейчас ВНЖ можно получить на 5 лет с возможностью продления.

С 1 ноября брокеры не будут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 10%, ранее порог составлял 15%. Ожидается, что лимит сократят в декабре до 5%.

С 1 ноября для автовладельцев запланирован переход на электронную форму паспорта технического средства (ПТС).

В ноябре готовая молочная продукция будет в обязательном порядке проходить электронную ветеринарную сертификацию.

С 1 ноября начинается новый этап внедрения системы маркировки упакованной воды. Все торгующие ей юридические лица будут обязаны передавать данные об обороте товара через систему электронного документооборота. Маркировка - процесс нанесения условных знаков на товар. Ее цель в снижении оборота контрафакта.

С 1 ноября автобусы и грузовики должны быть оснащены тахографами. Также повысятся штрафы за отсутствие тахографов: от 1 тысячи для водителей до 50 тысяч рублей для организаций.

С 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для россиян, призванных по частичной мобилизации, составит минимум 195 тысяч рублей. Это следует из поручения президента РФ.

С 15 ноября россияне смогут отозвать согласие на обработку персональных данных через Госуслуги. В личном кабинете пользователя будут отображены все согласия, которые он давал ранее госорганам при получении государственных и коммерческих услуг.

С 23 ноября банки будут вправе запрашивать у ФНС информацию о мобилизации или участии в специальной военной организации своих заемщиков. Это касается мобилизованных предпринимателей, которые будут запрашивать кредитные каникулы.

С 30 ноября в РФ упрощается порядок хранения и ношения боевого холодного оружия россиянами, уволенными с военной службы. Если человек получил такое оружие для пожизненного хранения и ношения с военной формой одежды, ему будет не нужно регистрировать его в Росгвардии. (фото unsplash.com, Chris Barbalis)