За выходные в Карелии пойманы 25 пьяных водителей

В минувшие выходные дни в Карелии сотрудники ГИБДД отстранили от управления 25 водителей, находившихся в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Олонецком районе, на трассе «Кола» был остановлен грузовой автомобиль MAN. Управлявший им 49-летний мужчина имел признаки опьянения.

Этому и другим попавшимся в нетрезвом виде автомобилистам придется ответить перед законом. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года.

В Госавтоинспекции призвали водителей отказаться от управления транспортом в нетрезвом виде. Сообщать о пьяных людях, садящихся за руль, можно по телефонам 102 или 112. Фото источника