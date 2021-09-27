Пассажирские поезда сбили двух лосей в Карелии

Сегодня в дежурную часть транспортной полиции Карелии поступило сообщение о том, что в Сортавальском районе, на перегоне Маткаселькя-Янисъярви поезд Костомукша - Санкт-Петербург сбил дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что на пути внезапно выбежал лось. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Животное погибло на месте. Поезд задержался в пути на 10 минут.

А 24 сентября аналогичный инцидент произошел в Лахденпохском районе, на перегоне Яккима-Элисенваара. Там лось попал под поезд Сортавала - Санкт-Петербург. Состав задержался на 23 минуты.

По обоим происшествиям проводятся проверки. Фото pixabay.com/MichaelGaida