27 сентября 2021, 16:45
Пассажирские поезда сбили двух лосей в Карелии
В республике проводятся проверки по факту гибели диких животных на железнодорожных путях
Сегодня в дежурную часть транспортной полиции Карелии поступило сообщение о том, что в Сортавальском районе, на перегоне Маткаселькя-Янисъярви поезд Костомукша - Санкт-Петербург сбил дикое животное. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Выяснилось, что на пути внезапно выбежал лось. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Животное погибло на месте. Поезд задержался в пути на 10 минут.
А 24 сентября аналогичный инцидент произошел в Лахденпохском районе, на перегоне Яккима-Элисенваара. Там лось попал под поезд Сортавала - Санкт-Петербург. Состав задержался на 23 минуты.
По обоим происшествиям проводятся проверки. Фото pixabay.com/MichaelGaida