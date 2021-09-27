Молодая петрозаводчанка обокрала магазин детских товаров

В полицию Петрозаводска обратился представитель сети магазинов детских товаров. Он рассказал о том, что из торговой точки похищен демисезонный комбинезон стоимостью 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Момент совершения кражи попал в объектив камеры видеонаблюдения. Стражам порядка удалось отыскать предполагаемого преступника - им оказалась 31-летняя горожанка. Ранее она уже была судима.

Женщина призналась в краже и вернула похищенное. По факту хищения возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Фото pixabay.com/ar130405