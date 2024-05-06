За выходные девять водителей стали пешеходами в Петрозаводске

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Петрозаводска отстранили от управления девять водителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Госавтоинспекции, пятеро автомобилистов управляли транспортом в состоянии опьянения. Еще четыре человека сели за руль, вообще не имея водительских прав.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы. Автомобили были перемещены на специализированную стоянку.

Жителей Петрозаводска просят сообщать о пьяных водителях по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД