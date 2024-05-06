В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за надвигающегося снегопада

В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям из-за надвигающейся непогоды. Обращение приведено в паблике ведомства.

Напомним, в ближайшие дни в республике ожидается снегопад. Синоптики утверждают, что может выпасть 2-3 сантиметра снега.

Инспекторы просят автомобилистов соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения, не совершать резких маневров. Владельцам автомобилей с летними шинами советуют отказаться от поездок. // Фото: freepik.com / Kaboompics