06 мая 2024, 10:48
В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за надвигающегося снегопада
Ситуация на дорогах республики ухудшится в ближайшее время
В Госавтоинспекции Карелии обратились к водителям из-за надвигающейся непогоды. Обращение приведено в паблике ведомства.
Напомним, в ближайшие дни в республике ожидается снегопад. Синоптики утверждают, что может выпасть 2-3 сантиметра снега.
Инспекторы просят автомобилистов соблюдать дистанцию, избегать резкого торможения, не совершать резких маневров. Владельцам автомобилей с летними шинами советуют отказаться от поездок. // Фото: freepik.com / Kaboompics