Православные Карелии отметили главный праздник

В селах и городах Карелии прошли пасхальные службы. Там, где нет своего храма, люди ездили в соседние села.

«На ночную службу мы с семьей ездили в церковь села Ведлозеро, так как у нас в деревне нет своего храма. Праздничная служба прошла на одном дыхании», - говорят прихожане.

Неделя после Пасхи называется Светлой седмицей, и пост в течение семи дней отменяется.

Священнослужители пояснили, что в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней верующие могут приветствовать друг друга возгласами «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» // Фото Алины Гапеевой