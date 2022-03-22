За сутки коронавирус выявлен у 108 человек в Карелии

За последние сутки в Карелии выявлены 108 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 20 детей. Такую статистику приводит оперативный штаб по РК.

Из числа новых инфицированных 10 человек находятся в состоянии средней тяжести, 3 человека - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще 2 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии в республике выросло до 1442. Фото pixabay.com/RobbieWi