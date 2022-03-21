Платформа «Объясняем.рф» презентовала новый сервис

Проект «Объясняем.рф» создал для граждан личного помощника. Новый сервис помогает получить ответы на важные социальные и бытовые вопросы, информация о которых не представлена на портале. Через помощника можно получить информацию о лекарствах, пособиях и мерах поддержки, узнать о контроле цен за продуктами, текущей ситуации в банковском секторе.

В чат-бот также добавлена функция выбора темы и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря этому читатели могут не искать нужную информацию среди всех материалов «Объясняем.рф», а отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что их интересует в данный момент.

Если вопрос задается сразу несколькими пользователями «личного помощника» – ответ на него оформляется и размещается на сайте.

Появление нового сервиса – это еще один канал коммуникации, чтобы граждане могли оперативно получить волнующую их информацию. Личный помощник практически мгновенно обрабатывает запрос и дает достоверную и проверенную информацию,

– отмечают в Министерстве социальной защиты РК.

Информационный портал «Объясняем.рф» создан Правительством России для информирования населения о социально-экономической ситуации в России.

Ссылки на чат-бот «Помощник Объясняем.рф»: в Telegram, в Viber, в «ВКонтакте».