Врачей в Карелии заставили направить инвалида на экспертизу

Имеющий инвалидность 83-летний мужчина в Лоухском районе не мог добиться положенных ему по закону бесплатных технических средств реабилитации. Пришлось вмешаться прокуратуре, сообщили в надзорном ведомстве.

Мужчине сделали операцию в августе прошлого года. Но получить необходимое оборудование он не мог, так как врачи не направляли его на медико-социальную экспертизу. Без ее заключения необходимые технические средства реабилитации инвалиду не давали.

Прокуратура Лоухского района внесла представление руководителю медицинской организации. После этого мужчина получил необходимые технические средства. // Фото: stevepb/pixabay.com