06 июля 2022, 14:51
За пьяную езду 20-летнего юношу будут судить и арестовали его машину
Попавшегося во второй раз нетрезвым за рулем жителя Муезерского района привлекли к уголовной ответственности
Жителя поселка Муезерский будут судить за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее 20-летнего водителя уже наказывали за такой проступок административно, теперь наступит уголовная ответственность, сообщили в прокуратуре Карелии.
Сначала юношу поймали на дороге пьяным в августе прошлого года и составили протокол. Но в январе этого года он снова сел за руль нетрезвым и снова попался.
Теперь молодому человеку грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. На его машину наложили арест. // Фото: depositphotos.com