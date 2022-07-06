За пьяную езду 20-летнего юношу будут судить и арестовали его машину

Жителя поселка Муезерский будут судить за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее 20-летнего водителя уже наказывали за такой проступок административно, теперь наступит уголовная ответственность, сообщили в прокуратуре Карелии.

Сначала юношу поймали на дороге пьяным в августе прошлого года и составили протокол. Но в январе этого года он снова сел за руль нетрезвым и снова попался.

Теперь молодому человеку грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. На его машину наложили арест. // Фото: depositphotos.com