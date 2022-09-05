За проезд из Костомукши до Петрозаводска с девушки взяли 45 000 рублей

Добраться из Костомукши до Петрозаводска 22-летняя девушка собиралась на чужом личном транспорте. Она оформила поездку в приложении для попутчиков и лишилась 45 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Заявку одобрили, на смартфон прислали ссылку для оплаты поездки. Как только пассажирка указала реквизиты банковской карты, с ее счета списали кругленькую сумму.

А 60-летнего жителя того же города мошенники обманули, посулив большой доход от инвестиций. Сначала «менеджер» научил его, как зарегистрироваться на сайте и начать приумножать сбережения. Небольшие вложения действительно принесли хорошую прибыль.

У 42-летней жительницы Петрозаводска похитили 127 тысяч рублей. Ей позвонили будто бы из банка и сообщили, что на имя женщины злоумышленники оформили кредит.

Чтобы обезопасить себя, петрозаводчанка прошла по ссылке и установила программу удаленного доступа к своему телефону. Аферисты узнали ее секретный код, зашли в «личный кабинет», оформили кредитную карту и перечислили деньги на свои счета. // Фото: pxhere.com