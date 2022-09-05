В страшном ДТП на «Коле» погиб 12-летний ребенок

Полицейские выясняют обстоятельства трагедии, которая случилась 3 сентября на автодороге «Кола». В аварии погиб 12-летний ребенок, сообщили в ГИБДД Карелии.

Это ДТП произошло на 1055-м километре трассы в 17:13. Находившаяся за рулем LADA Largus 39-летняя женщина не справилась с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась.

Погиб 12-летний пассажир автомобиля. С травмами госпитализировали 13-летнего пассажира. // Фото: БСМП Петрозаводска