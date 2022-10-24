За неделю у жителей Карелии дистанционно украли почти 7 млн рублей

В течение минувшей недели – от понедельника до понедельника – жители Карелии обратились в полицию с заявлениями о дистанционных хищениях на общую сумму 6 809 354 рубля. Об этом сообщили в МВД Карелии 24 октября.

Злоумышленники обманули жителей Петрозаводска, Лоухского, Лахденпохского, Муезерского и Калевальского районов, Сортавалы, Пудожа, Суоярви и Кондопоги. На каждого - от пенсионера до студента, от безработного до директора предприятия, они расставили свои ловушки.

Некоторым якобы позвонили из банка. Поддавшись манипуляциям, жители Карелии перечислили мошенникам больше 2,7 миллиона рублей, частично взятые в кредит.

Другие попытались совершить покупки через интернет, заказать путевку, найти работу. Так люди потеряли более полутора миллиона рублей.

На третьих оказали давление, представляясь вышестоящими лицами, и просили подготовить приезд высокопоставленных гостей. Четвертых обманули под предлогом компенсации за ранее приобретенные некачественные товары, кому-то хотели сделать подарок.

Другие поверили обещаниям псевдо-инвесторов, описавших легкость получения высокого онлайн-дохода. Представителей старшего поколения испугали сообщениями о совершивших ДТП близких. Им сказали, что нужны деньги для лечения пострадавших. // Фото: рxhere.com