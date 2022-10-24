Пьяный дебошир перепугал вахтера общежития в Петрозаводске

Ночью в субботу сотрудники Росгвардии были вызваны по тревоге в одно из городских общежитий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителей вызвала вахтер. Женщина рассказала, что один из жильцов, 18-летний молодой человек, вел себя агрессивно, угрожал ей физической расправой и нецензурно выражался. Парень был пьян.

Нарушитель спокойствия был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии