Юных жителей Карелии зовут в школу поисковиков

31 января в Центре воинской славы Петрозаводска на проспекте Ленина, 2, в 16:00 откроется «Школа юного поисковика». Участников ждут лекции, интерактивные занятия, сообщает группа «КРОФ «Эстафета поколений».

Поисковый отряд «Феникс» приглашает мальчиков и девочек от 13 лет изучать основы поисковой работы. Участники школы познакомятся с азами военной археологии, историей Второй мировой войны в Карелии, научаться работать с архивными источниками и музейными предметами.

Выпускники курсов смогут попробовать себя в поисковой работе, поучаствовать в экспедиции на местах сражений.

Узнать дополнительную информацию и направить заявку можно руководителю школы.

Фото: vk.com