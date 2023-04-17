Юные карельские ориентировщики проявили себя на состязаниях в Пскове

Первенство Северо-Запада по спортивному ориентированию и соревнования «Венок Славы Александра Невского» прошли в Пскове. Среди спортсменов отличились участники из Карелии.

По итогам трех дней первенства в группе до 17 лет победил воспитанник спортивной школы №2 из Петрозаводска Сергей Зубов, сообщается в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

В состязаниях «Венок Славы Александра Невского» в группе девушек и юношей 12 лет Анастасия Глазунова стала первой, Айна Йордан стала серебряным призером, а Савелий Матвиенко по замкнул пятерку сильнейших. // фото сообщество «Спорт-норма жизни Карелия»