17 апреля 2023, 11:21
В Петрозаводске названы победительницы чемпионата по русским шашкам
Сестры Мельниковы победили всех
В Петрозаводске состоялся чемпионат республики по русским шашкам среди женщин. Лидерами стали сестры Мельниковы, сообщает Дирекция спорта Карелии.
Результаты чемпионата:
1 место - Мария Мельникова, кандидат в мастера спорта.
2 место - Евдокия Мельникова, 1-й разряд.
3 место - Афанасия Певгенен, 2-й разряд.
По результатам трех программ абсолютной чемпионкой Карелии по русским шашкам стала кандидат в мастера спорта Мария Мельникова, трижды вице-чемпионкой стала ее сестра Евдокия.
Два третьих места у Афанасии Певгенен, одно третье - у Вероники Печериной. //Фото: freepik.com, дирекция спорта Карелии.