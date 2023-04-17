В Петрозаводске названы победительницы чемпионата по русским шашкам

В Петрозаводске состоялся чемпионат республики по русским шашкам среди женщин. Лидерами стали сестры Мельниковы, сообщает Дирекция спорта Карелии.



Результаты чемпионата:

1 место - Мария Мельникова, кандидат в мастера спорта.

2 место - Евдокия Мельникова, 1-й разряд.

3 место - Афанасия Певгенен, 2-й разряд.



По результатам трех программ абсолютной чемпионкой Карелии по русским шашкам стала кандидат в мастера спорта Мария Мельникова, трижды вице-чемпионкой стала ее сестра Евдокия.

Два третьих места у Афанасии Певгенен, одно третье - у Вероники Печериной. //Фото: freepik.com, дирекция спорта Карелии.