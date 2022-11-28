Юные карельские футболисты сразились в соревнованиях по мини-футболу

В Суоярви прошел турнир по мини-футболу. Четыре команды провели на игровом поле ФОКа по три игры. Юные футболисты (2012-2013 года рождения) соревновались в искусстве владения мячом.

Как известно, футбол – командный вид спорта. В нем ценится сплоченность команды, работа тренера и удача. В этот раз удача была на стороне команды «Карельские медведи» из Петрозаводска.

Игроки показали хорошую физическую форму, выносливость, скорость и меткость. Второй на пьедестале почета оказалась команда «Высота-1» из Суоярви. Третьими стали ребята из поселка Пряжа. Бронзовые призеры занимаются футболом всего один год под руководством тренера ДЮСШ поселка Пряжа Сергея Вайникка. Для юных спортсменов это первое призовое место в первом для них турнире.

«Активное участие в соревнованиях приняли и зрители, — говорится в сообществе Суоярвская спортивная школа. — Они яро поддерживали своих спортсменов. Это давало футбольным командам настрой только на победу».

Судейской коллегией также были отмечены лучшие футболисты в каждой из команд. Ими стали Артем Киселев (Суоярви, «Высота-2»), Роман Герасимов (Суоярви, «Высота-1»), Владимир Косован (Петрозаводск, «Карельские медведи») и Максим Шишкин, (Пряжа). Лучшие качества вратаря проявил Михаил Дунаев (Петрозаводск, «Карельские медведи»).

Для талантливых ребят покорение спортивных вершин только начинается. Однако, праздник футбола каждый раз дарит всем участникам незабываемые эмоции. // фото со страницы «ВКонтакте» Суоярвская спортивная школа