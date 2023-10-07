Юная жительница Карелии стала чемпионкой мира по тайскому боксу

Финальные поединки первенства мира по тайскому боксу прошли в Турции 7 октября.

Юная спортсменка из Новой Вилги Серафима Костякова одержала победу, ее соперницей на ринге стала участница из Чехии.

«Шквал эмоций. Жительница Новой Вилги Костякова Серафима сегодня стала чемпионкой мира по тайскому боксу. Умница и гордость наша»,

- поздравили юную спортсменку в паблике «Новая Вилга/д. Вилга/д. Половина. Доска объявлений».

Серафима Костякова занимается в спортивном клубе «Сабай», тренирует чемпионку Диана Зубровская. Еще одна участница из Карелии Евгения Тирских Евгения стала бронзовым призером на первенстве мира.

Весной Серафима Костякова стала серебряным призером первенства страны. // фото скриншот видео ГТРК Карелия