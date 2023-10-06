Жителей Петрозаводска пригласили сдать нормы ГТО

Жители Петрозаводска могут сдать нормативы ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Тестирование по легкой атлетике и гимнастике проведут 10 октября в 16:00 в «Доме бокса» на улице Шотмана, 38а.

Желающие смогут в течение всего октября сдать остальные нормативы, в том числе по плаванию и стрельбе.

Туристический поход организуют 15 октября. Встреча состоится в 10:00 на Лососинском шоссе, 19 (это Центр кинологической службы МВД).

Для сдачи нормативов необходимо пройти регистрацию на сайте. Затем участникам следует отправить заполненные заявки и согласия на обработку данных по электронной почте: a.pelle@prionego.ru. В день сдачи комплекса при себе нужно иметь справку о медицинском допуске, паспорт или свидетельство о рождении. // фото: roxanawilliams1920/ pixabay.com