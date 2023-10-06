Второе разгромное поражение за два дня потерпели «армейцы» Кондопоги

Команда «СКА-Карелия» накануне разгромно проиграла на домашнем льду «Алмазу» из Череповца.

Встреча проходила в Кондопоге. Свой единственный гол карельские хоккеисты забили в концовке второго периода. Это им не особо помогло. Итоговый счет - 1:6.

Свой следующий матч «армейцы» проведут на выезде против молодежной команды московского «Динамо». // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines