06 октября 2023, 07:15
Второе разгромное поражение за два дня потерпели «армейцы» Кондопоги
Команда «СКА-Карелия» уступила сопернику из Череповца
Команда «СКА-Карелия» накануне разгромно проиграла на домашнем льду «Алмазу» из Череповца.
Встреча проходила в Кондопоге. Свой единственный гол карельские хоккеисты забили в концовке второго периода. Это им не особо помогло. Итоговый счет - 1:6.
Свой следующий матч «армейцы» проведут на выезде против молодежной команды московского «Динамо». // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines