Спортсмены пробегут кросс памяти Арне Кивекяса в Петрозаводске

Легкоатлетический кросс памяти Арне Кивекяса соберет в Петрозаводске более 260 спортсменов из районов Карелии. Состязание пройдет 7 октября, стартовый городок расположится в парке «Ямка». Участникам нужно будет пройти комиссию по допуску.

Как сообщается в спортивном паблике, команды для участия в комплексном зачете выставили Петрозаводск, Костомукша, Сортавальский, Беломорский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский районы и округа. Спортсмены смогут испытать удачу и в личном зачете.

Арне Кивекяс - основоположник советской школы стайерского бега, многократный чемпион и рекордсмен СССР по бегу на различные дистанции, ответственный секретарь Высшего совета физкультуры Карелии, участник Великой Отечественной войны. // фото unsplash.com/ Emma Simpson