Карельская гимнастка стала главным тренером известной академии России

Главным тренером сборной команды Академии по художественной гимнастике Ирины Винер стала спортсменка из Петрозаводска. Это Анастасия Максимова, сообщили в группе учреждения ВКонтакте.

- Анастасия Ивановна будет помогать нам растить таланты, а также проводить просмотры спортсменок, формировать команды академии в различных дисциплинах и возрастных категориях, а также определять, кто представит нашу академию на самых значимых стартах,

– сказано в публикации.

Анастасия Максимова – заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира и Европы, олимпийская чемпионка в групповых упражнениях Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, призер Олимпиады-2020 в Токио.

Она родилась в Петрозаводске и здесь начинала заниматься художественной гимнастикой. // фото: Академия Ирины Винер/ВКонтакте