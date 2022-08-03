Яндекс Путешествий назвал знаковые места Карелии

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествий» представили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поисковике. В списке 2 295 культурных объектов - храмов, музеев, памятников, парков и так далее - в том числе 19 объектов из Карелии.

По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Карелия расположилась на 27 месте среди субъектов страны. Самая популярная визитная карточка республики – Кижи - заняла 19-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Топ знаковых мест Карелии по числу поисковых запросов, по версии Яндекса: Кижи, Валаамский монастырь, Преображенская церковь на острове Кижи, урочище Сандармох, Петроглифы на мысе Бесов Нос, Беломорские петроглифы, Онежские петроглифы, Важеозерский монастырь, Собор Александра Невского, Музыкальный театр.

Среди достопримечательностей республики больше всего монастырей - в то время как в целом по России лидируют музеи. Аналитики назвали также самые популярные объекты. Так. Среди монастырей республики лидирует Валаамская обитель, среди культовых сооружений – Кижи, среди археологических памятников – Петроглифы на мысе Бесов Нос.

Первые строки общероссийского рейтинга заняли Зимний дворец и Эрмитаж, Московский Кремль и Большой Петергофский дворец, Мамаев курган. (фото unsplash.com, Matese Fields)