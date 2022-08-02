Зачем россияне потянулись в Ереван и почему армяне теряют долголетие 

Текст и фото: Антонина Кябелева

После долгого ковидного «воздержания» перспектива на три дня съездить в Армению, чтобы обсудить с коллегами проблемы пожилых людей и ситуацию на рынке труда, показалась мне весьма заманчивой. Ереван встретил июльской жарой под сорок градусов. Конечно, за три дня невозможно даже приблизиться к пониманию тех социальных и экономических реалий, в которых живет современная Армения. Я расскажу только о своих поверхностных впечатлениях и той обрывочной информации, которой поделились армянские журналисты.

Утренний Ереван оглушил незнакомыми южными ароматами и непривычным для жителей Карелии зноем, который из-за невысокой влажности переносится довольно легко. На осмотр достопримечательностей у меня был один свободный день, так что отсыпаться после ночного перелета времени не было.

Около очень красивой площади Республики с ее знаменитыми поющими фонтанами стояли микроавтобусы, предлагающие различные туры по Армении. Я заранее ничего не планировала, цен не узнавала, так что мое единственное путешествие за пределы армянской столицы было спонтанным.

На последнем, довольно потрепанном микроавтобусе крупными буквами красовалась надпись — озеро Севан. Я, как завороженная, остановилась у автобуса, понимая, что хочу именно туда. Увидев во мне потенциального клиента, водитель выскочил из машины, предлагая тут же отправиться в поездку. Я поинтересовалась ценой, а он количеством туристов, готовых вместе со мной полюбоваться синевой высокогорного озера.

Узнав, что я одна, мужчина предложил за 3,5 тысячи рублей (примерно 21 тысяча армянских драмов) отвезти меня на Севан и к древнему монастырю Севанаванк.

Бессонная ночь не прошла бесследно. Я даже не попыталась спросить у конкурентов, сколько стоит путешествие на озеро. Позднее, проходя мимо туристических автобусов, я обнаружила, что групповую экскурсию на Севан предлагают за 2 тысячи рублей с человека. Уверена, что можно найти и дешевле. У меня получилась индивидуальная поездка.

Арсен, так представился водитель, хоть и обещал подробно рассказать о местных достопримечательностях, пытался ограничиться скудной информацией о площади озера, высотой его расположения над уровнем моря и экологических последствиях использования воды для орошения. Осознав, что он честно выложил все, что знал, пришлось «включить» режим интервью.

От Еревана до озера ехать чуть больше часа, так что за это время я попыталась выяснить, как сегодня живется обычным гражданам. Очень низкие пенсии — это то, что отмечали практически все мои собеседники.

Средняя пенсия составляет 25 тысяч армянских драмов (приблизительно 4,2 тысячи рублей), что в 6 раз меньше средней зарплаты.

Цены, конечно, значительно ниже, чем в России, но прожить на столь скудную пенсию можно разве что впроголодь. В последнее время из-за серьезного притока в Армению россиян подскочили цены на квартиры.

Однокомнатная квартира в расширенном центре Еревана стоит 500 долларов в месяц.

Пока владельцы недвижимости подсчитывают дополнительные дивиденды, студенты из других городов и сел в страхе прикидывают, во что им обойдется аренда жилья в грядущем учебного году.

Окаймленное горами озеро Севан встретило меня оглушительной синевой и живительной прохладой. Вспомнив, что в столице столбик термометра приближается к 40 градусам, я лишний раз порадовалась, что очутилась вдали от городского зноя. В районе Севана было 25 градусов тепла, а легкий ветерок делал пребывание на озере весьма комфортным.

Мы остановились у небольшого ресторанчика с видовыми окнами на Севан. Кроме меня посетителей не было, так что обедала я тоже по индивидуальной программе. В основном предлагали рыбные блюда. Севан знаменит своей форелью, потому именно она солировала в меню. Учитывая, что ресторан расположен в центре туристического паломничества, я предполагала увидеть соответствующие цены в меню. Но они оказались значительно ниже моих ожиданий.

В среднем горячее рыбное блюда стоило 200-400 рублей. На Севане я впервые попробовала рыбную долму (рыбная начинка в виноградных листьях). И вкусно, и очень дешево — порция обошлась в 240 рублей.

Монастырь Севанаванк IX века расположен на вершине горы, куда от Рыночной площади ведет крутая лестница. Захватывающие виды на Севан, которые открываются с территории монастыря, долго «не отпускают». Когда истекли полтора часа, отведенные на осмотр Севанаванка, мне пришлось уговаривать себя вернуться к машине. Монастырь — действующий, но, как почти везде в Армении, здесь нет строгих правил. Желающие спокойно заходят в храм, где можно поставить свечи.

В глаза бросилось огромное количество иностранных туристов, которые явно преобладали над путешественниками из России. В Ереване это было не столь заметно.

В столицу Армении я вернулась после обеда. После прохлады Севана город показался чересчур солнечным.

Спасали парки, тенистые аллеи и многочисленные скверы. Вернисаж — длинные торговые ряды со всевозможными сувенирами особо не впечатлил. Все, как везде: магнитики, сувениры, платки, кухонная утварь, украшения. А вот керамика заворожила. Тарелки и салатницы были исполнены в столь жизнеутверждающих сочетаниях и оттенках, что физически было трудно отвести от них взгляд. И это не преувеличение. Продавцы уверяли, что это ручная работа, и просили за свои изделия в зависимости от их размера и аппетитов покупателей от 1 до 6 тысяч рублей. Конечно, я не удержалась.

Центр Еревана оказался уютным, чистым, с множеством небольших городских скульптур, удобными скамейками, фонтанчиками с питьевой водой, прудами, парками и скверами.

Поражает Каскад — современный архитектурный комплекс из пяти огромных уходящих ввысь террас, соединенных 675 ступеньками. Комплекс до сих пор не достроен. К верхней террасе Каскада можно добраться по эскалатору или на лифте, скрытыми во внутреннем тоннеле комплекса. Здесь расположены выставочные залы, фонтаны, цветники, скульптуры, обелиски, инсталляции.

С верхней части комплекса открывается потрясающий вид на город и гору Арарат, которая обычно скрыта в дымке. Местные жители Каскадом очень гордятся и считают его одним из самых красивых мест в Ереване. По комплексу можно гулять часами, разглядывая спрятанные во внутренних галереях арт-объекты, наслаждаясь открывающимися городскими пейзажами, просто отдыхая в укромных уголках необычного архитектурного пространства.

У подножия Каскада расположена огромная скульптура архитектора Александра Таманяна, создавшего первый генплан Еревана. Предваряют знакомство с комплексом и другие, более спорные скульптурные композиции.

Фонтаны, ежедневно поющие с 20.00 до 23.00, - еще одно чудо Еревана. Каждый вечер здесь столпотворение. Семьи с детьми, туристы, молодежь готовы часами любоваться на причудливые композиции, в которых воедино сплетаются тысячи водных потоков, световые фантазии и музыка, то величественная, то веселая, то народная, то откровенно попсовая.

Вечерний Ереван не похож на дневной или утренний. В городе немало красивых фонтанов с подсветкой, возле которых до позднего вечера резвятся дети. Вечерами город переполнен маленькими детьми, на которых никто не кричит и не пытается остановить в их безудержном веселье. Переполненные открытые кафе, музыка, подсветка, фонтаны, гуляющие улыбающиеся люди, неугомонные хохочущие дети… Кажется, что вечный праздник навсегда поселился в теплом добродушном и улыбающемся городе.

Но это только часть реальности. Причем вечерней, которая так обманчива и непредсказуема. Гуляя ранним утром по просыпающемуся Еревану, я обратила внимание на дворников, старательно метущих городские улицы и площади. Это были пожилые женщины, явно перевалившие за 70-летний рубеж.

Недалеко от собора Святого Григория Просветителя я случайно наткнулась на целый квартал лачуг. Аварийное жилье в Петрозаводске по сравнению с этими убогими одноэтажными строениями выглядят вполне современно.

Между странными конструкциями были небольшие проходы, возле которых хозяева пытались втиснуть машины. Мою экскурсию вглубь квартала ужасающей бедности остановили три здоровых пса, преградивших мне путь и злобно лающих на незваного гостя.

Журналисты в Армении утверждают, что в прессе практически не поднимаются проблемы пожилых людей. Но именно пенсионерам и инвалидам сегодня приходится труднее других. Население Армении насчитывает 3 миллиона человек, из которых более 1 миллиона живут в Ереване. Общество быстрыми темпами стареет. В стране насчитывается более полумиллиона пенсионеров, из которых 30 процентов имеют инвалидность.

Армянские коллеги рассказали, что о долголетии в Армении почти забыли.

Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 70 лет, женщин — 77 лет.

Мизерные пенсии, недоступность медицинской помощи, необходимость трудиться до старости, - вот главные причины сокращения средней продолжительности жизни. В Армении бытует мнение, что лучше обратиться за платной медицинской помощью в частные клиники, чем лечиться в государственных лечебных учреждениях.

В стране существует всего четыре интерната для пожилых людей, из которых два принимают больных с психическими заболеваниями. Очередь в интернат растянулась на 10 лет вперед. Многие пенсионеры мечтают попасть в интернат, где хотя бы они будут обеспечены нормальным питанием и уходом. Только в одном интернате существует хоспис на 50 человек.

Возрастная дискриминация — еще одна особенность современной Армении. Тем, кому стукнул "полтинник", непросто найти работу. Закона о дискриминации в Армении пока нет, но даже его появление вряд ли решит проблемы пожилых людей. Удивительно, но в государственных учреждениях возрастная дискриминация практически отсутствует, так как молодые люди не хотят связывать свою судьбу с работой в госучреждениях из-за низких зарплат.

Главный редактор новостного портала «Ampop.am» Сурен Дегерян рассказал о новой пенсионной реформе. Те, кто родился после 1974 года, должны выбрать один из четырех пенсионных фондов, куда уходят социальные отчисления и где в будущем будут выплачивать пенсию. Парадоксально, но все фонды — зарубежные. Я поинтересовалась у Сурена, почему нет ни одного армянского пенсионного фонда.

«Потому что армяне не доверяют своему правительству. Люди думают, что если будет армянский пенсионный фонд, то все деньги пропадут»,

- улыбнулся он.

Сурена больше беспокоит, что многие люди особенно на селе даже не слышали о пенсионной реформе. Они продолжают работать на себя, не делая никаких отчислений, уверенные, что государство обеспечит их в будущем пенсией.

Зарплаты, как и везде, зависят от сферы, в которой человек трудиться. К примеру, минимальная зарплата составляет 167 долларов в месяц, учителя в Армении получают в среднем 200 долларов, в обрабатывающей промышленности зарабатывают около 450 долларов. Безработица довольно ощутимая -14,8%.

По информации Сурена, в последние несколько месяцев в Армению приехало порядка 50 тысяч россиян. Официально их всех воспринимают как туристов, хотя многие остаются здесь работать. Визы в Армению россиянам не нужны, медицинскую страховку тоже не требуют. Как говорится, приезжай и живи. Учитывая, что интернет в Армении отлично работает даже в небольших селах, сюда потянулись айтишники из России. В Армении можно легко расплатиться картой «Мир», а в банках обменять рубли на местные драмы. К русским относятся лояльно, большинство армян без проблем изъясняется на русском языке. Молодежь русский знает хуже, но свободно говорит на английском. Сурен рассказал, что вместе с российскими айтишниками в Армению перебираются и IT-компании, что оказывает позитивное влияние на местный рынок труда.

«Вы не сможете это заметить, но у нас в последнее время изменилось «лицо» Еревана. Раньше легко можно было отличить приезжих из России, их было не так много. Сейчас уже не понятно, где приезжие, а где местные жители»,

- заметил Сурен.

Военный конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией в 2020 году — самая болезненная и обсуждаемая тема в обществе. О так называемой Второй Карабахской войне армяне говорят сдержанно, внешне спокойно, не давая волю эмоциям. Только из контекста сказанного понимаешь, что за видимой сдержанностью скрывается глубоко спрятанная боль. Одна из журналисток поделилась личной историей, которая потрясла меня своей безысходностью.

Ее брат с семьей вынужден был покинуть Шуши и бежать в Ереван:

«Моя маленькая племянница очень тосковала по дому и постоянно рисовала дома, улицы родного Шуши. Она мне показала рисунок очень красивого белокаменного храма, который находился в Шуши, и спросила, помню ли я его. Я ответила, что, конечно, хорошо его помню, и даже хотела, когда выйду замуж, провести обряд венчания в этом храме. Она строго на меня посмотрела и сказала: «Ты никогда не выйдешь замуж».

Понятно, что в восприятии маленькой девочки между замужеством тети и невозможностью вернуться в Шуши возник знак равенства. Трагедию Нагорного Карабаха невозможно понять без таких, казалось бы, простых историй, обнажающих кошмар любых военных конфликтов.

Во время Второй Карабахской войны погибли 5 тысяч армян. В основном это молодые мужчины. В Армении, которая и без того переживает сокращение населения, прогнозируют в будущем демографический «провал», связанный с потерями в Нагорном Карабахе.

Гуляя по праздничным улицам Еревана, наблюдая за веселыми компаниями в летних кафе, видя восторг детишек, осаждающих фонтаны-шутихи, погружаясь в атмосферу улыбок не возможно поверить, что где-то люди убивают друг друга.

В Армении очень гордятся своими абрикосами. На следующий день после возвращения в Петрозаводск я покупала овощи и фрукты в ларьке недалеко от дома.

- Покупайте абрикосы, очень вкусные, - порекомендовала продавщица.

На мой вопрос, откуда прибыли абрикосы, женщина уверенно сказала: «Из Армении».

- Я только вчера прилетела из Армении, - сказала я.

Женщина оживилась, стала расспрашивать, как живут армяне, переживают ли они по поводу Нагорного Карабаха. Я поделилась своими впечатлениями.

- Я - азербайджанка. Но мы ведь не виноваты. Мы здесь к армянам очень хорошо относимся, не обижаем, живем дружно, - неожиданно отреагировала на мои слова продавщица…