Яблоки и туалетная бумага сильнее всего подорожали в Карелии

Как изменились цены за неделю с 4 по 10 июля раскрыли в ходе еженедельного мониторинга, который проводят специалисты Карелиястат.

Сильнее всего за эти семь дней подорожали яблоки (11,1%), белокочанная капуста (4%). Дороже стало молоко стерилизованное 2,5-3,2% жирности, печенье, мясные для консервы детского питания.

Подешевели картофель, огурцы, свекла, репчатый лук, морковь, бананы. Также подешевели чай черный байховый, консервы фруктово-ягодные для детского питания, сосиски, сардельки.

Сразу на 5,7% дороже стала туалетная бумага, также выросли цены на электропылесос и подгузники детские бумажные. Подешевели зубная щетка, стиральный порошок, зубная паста.

Среди лекарств подорожали комбинированные анальгетики, эргоферон, но подешевели поливитамины. Цена на дизель и бензин АИ-95 выросла на 0,8% и 0,2% соответственно, а вот бензин АИ-92 стал немного дешевле (0,3%).