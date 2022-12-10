Взрыв разнес гаражный кооператив в Новосибирске, погиб человек

В Новосибирске в результате взрыва, вызванного разгерметизацией газового баллона в гаражном кооперативе, были частично разрушены десять гаражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС и Следственный комитет.

Инцидент произошел днем 10 декабря в одном из гаражных кооперативов сибирского города. В процессе разбора завалов спасатели обнаружили в одном из гаражей тело погибшего мужчины.

Следком возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Известно о том, что из десяти пострадавших гаражей три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота. // Фото ГУ МЧС по Новосибирской области