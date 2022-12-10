Россиян предупредили о поджидающей в бане опасности

Употреблять алкоголь в бане или сауне категорически запрещено. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская, ее слова приводит RT.

При посещении бани под воздействием тепла у человека расширяются сосуды, повышается давление и учащается сердцебиение. Такой же эффект вызывает и алкоголь. Таким образом, употребление спиртного приводит к двойной нагрузке на сердечно-сосудистую систему, отметила врач.

При тепловом воздействии кровоток сосредоточивается в поверхностных слоях тела. В совокупности с воздействием алкоголя это может привести к обеднению кровоснабжения головного мозга, сердца, что увеличивает риск ишемии, обморочных состояний, ортостатической гипотензии, предупредила специалист.

Демьяновская также рекомендует россиянам не употреблять пищу непосредственно перед походом в баню. // Фото: freepik.com