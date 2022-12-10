Пандемия унесла жизни еще 54 россиян

За последние сутки в России выявлены 7397 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 54 человека. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии за сутки зарегистрированы 48 инфицированных. В больницу доставили пятерых пациентов с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 392 560 человек. Число случаев заражения перевалило за 21,65 миллиона. // Фото: unsplash.com