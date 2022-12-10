Врач назвала интересный способ защититься от свиного гриппа

Поддержание микрофлоры кишечника назвали способом защититься от свиного гриппа. Об этом рассказала нутрициолог Любовь Сотникова, слова специалиста приводит Ura.ru.

Как отметила врач, для работы иммунитета необходимы ферменты и пептидные гормоны. Их можно найти в костном бульоне. Также кишечная микрофлора любит зелень, овощи, квашеную капусту, несладкие кисломолочные продукты.

Человек, питание которого не сбалансировано, не сможет справиться со многими инфекциями, подчеркнула Сотникова.

«Если в рационе преимущественно сладости и мучное, организм не может сопротивляться вирусам как при полноценном питании», - резюмировала врач. // Фото: unsplash.com