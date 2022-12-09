Психиатр предупредил о росте негатива и числа разводов из-за удаленки

Удаленный режим работы влияет как на коллектив в целом, так и на людей в отдельности. Об этом рассказал психиатр Антон Бек 5-tv.ru.

Он считает, что при переводе на удаленку растет количество бракоразводных процессов. В безвыходной ситуации оказываются мамы – они не могут отказать требующему внимания ребенку, но не могут и поступиться своими трудовыми обязанностями.

- Это повышает уровень стресс-гормона кортизола в крови, психоэмоциональный фон снижается, мы получаем рост психических расстройств, тревожно-агрессивных состояний, алкоголизации,

- объяснил специалист.

Удаленная работа негативно сказывается также на самом трудовом процессе. Размываются границы личного и рабочего времени, человек либо проваливается в трудоголизм, либо становится ленивым и прокрастинирует. // фото: freepik.com