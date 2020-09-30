Выяснили, кто в 2021 году может получить пенсию досрочно

В 2021 году Пенсионный фонд России продолжит финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными. Официальное издание органов власти России «Российская газета» опубликовало разъяснение Пенсионного фонда России о порядке досрочного выхода граждан на пенсию в следующем году.

Право выйти на пенсию раньше установленного срока имеют люди предпенсионного возраста в случае отсутствия возможности трудоустройства.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, досрочная пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Напомним, для большинства россиян возраст выхода на пенсию изменился. По возрасту в этом году россияне выходят на пенсию в 55,5 лет (женщины) и в 60,5 лет (мужчины). С 2021 года на пенсию будут выходить в 56,5 лет (женщины) и в 61,5 года (мужчины). В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Но если человек никак не может найти никакую работу, он может выйти на пенсию на два года раньше срока.

«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости»,

- пояснили в ПФР.

К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.

При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. У него должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2020 году это 18,6.