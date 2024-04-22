Выступление певицы из Петрозаводска покажут на федеральном канале

Жительница Петрозаводска Валентина Моисеева стала участницей всероссийского вокального конкурса «Звезда-2024». Об этом сообщает управление культуры мэрии карельской столицы.

Выпуск с участием нашей землячки выйдет в эфир телеканала «Звезда» уже в это воскресенье, 28 апреля. Передача начнется в 21:25.

У жителей Карелии будет возможность помочь Валентине Моисеевой голосами. В течение суток после выхода программы в эфир будет проводиться голосование за участников. // Фото: unsplash.com / Bruno Cerveral, управление культуры мэрии Петрозаводска