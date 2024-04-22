За выходные 13 водителей отстранены от управления в Петрозаводске

В прошедшие выходные в Петрозаводске от управления были отстранены 13 автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Так, были выявлены пятеро пьяных водителей. Еще восемь человек сели за руль, не имея водительского удостоверения. Автомобили нарушителей были отправлены на специализированную стоянку. Им самим придется понести наказание в соответствии с законом.

Жителей города просят сообщать о людях, грубо нарушающих ПДД. Петрозаводчане могут звонить в дежурную группу по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска