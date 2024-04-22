Семь общественных территорий благоустроят в Петрозаводске в этом году

В рамках программы о комфортной городской среде в Петрозаводске приведут в порядок семь общественных территорий. Они победили в ходе рейтингового голосования, напомнили в пресс-службе мэрии.

Речь идет о парках Беличий Остров и Защитников Города на Кукковке, Фонтаны и Патриот на Древлянке, Побережном в Октябрьском районе, а также скверах Попова на Древлянке и Высотном на Перевалке.

Подрядчиков уже определили по всем объектам, контракты на выполнение работ с ними заключили.

Сейчас в карельской столице проходит рейтинговое голосование за общественные территории, которые благоустроят в следующем году. Оно продлится до 30 апреля. В голосовании уже приняли участие больше 23 тысяч человек. // фото: «Петрозаводск говорит»