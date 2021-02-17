Выстрелы полицейских остановили водителя-наркомана из Карелии

Полицейская погоня со стрельбой произошла на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Инцидент случился в ночь на 16 февраля под Приозерском, сообщает 47news.

Наряд ГИБДД попытался остановить автомобиль «Шевроле Нива», который нарушил правила дорожного движения. Но автомобилист проигнорировал требование дорожной полиции, нажал на педаль газа и выехал на трассу. Началась погоня. Сотрудники ведомства во время преследования призывали водителя прижаться к обочине, стреляли в воздух и по колесам. Водитель внедорожника протаранил служебный автомобиль «УАЗ Патриот».

Гонщик был остановлен недалеко от Приозерска в поселке Бурнево. В результате погони и стрельбы никто не пострадал. Лихачом оказался 33-летний безработный из Карелии с признаками наркотического опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Нарушителя доставили в отделение полиции и составили несколько административных протоколов. (фото politeka.net)