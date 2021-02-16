Автомобиль вытолкнул машину с перекрестка на тротуар

Жесткая авария на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в Петрозаводске произошла сегодня вечером. Столкновение двух машин в 20:15 запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Один из участников ДТП совершал левый поворот с проспекта на Мурманскую. Судя по всему, водитель выехал на перекресток уже на мигающий сигнал светофора. Другой автомобиль двигался прямо по Октябрьскому проспекту. В результате столкновения одну машину развернуло, вторую отбросило на леерное ограждение и тротуар, где находилась женщина. Пешеход в ужасе отбежала. (фото vk.com)