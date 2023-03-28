Выставка расскажет о малоизвестных страницах борьбы в тылу врага

28 марта в 16:00 в Национальном музее Карелии откроется выставка «В условиях карельского подполья» (6+). Экспозиция посвящена малоизвестным страницам борьбы в тылу врага, которые осуществляли подпольщики на оккупированной территории республики.

На выставке представлены предметы из фондов музея, принадлежащие героям Советского Союза Анне Лисицыной и Марии Мелентьевой. Посетители увидят предметы, которые использовали подпольщики при выполнении своей работы, например, переносную типографию для печати листовок и сами листовки, которые распространяли на русском и на финском языках.

На выставке представлен портативный советский радиопередатчик «Север», который действовал в масштабе 500 километров и на 2/3 был укомплектован деталями, поставляемыми по лендлизу.

Экспозиция будет работать до 2 июля.