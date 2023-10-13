Высота Преображенской церкви в Кижах меняется в зависимости от погоды

Жемчужина острова Кижи «дышит». К такому выводу пришли специалисты всероссийского центра деревянного зодчества.

С мая по июль Преображенская церковь уменьшилась в высоте на 23 мм из-за засушливой погоды, а к октябрю всемирно известный памятник деревянной архитектуры подрос на 21 мм из-за повышения влажности, рассказали в музейном паблике.

За состоянием церкви следят с 2019 года. Результаты мониторинга указывают на качественно выполненные реставрационные работы. Сруб дал осадку, а небольшие смещения памятника носят сезонный характер. // фото «Петрозаводск говорит»