27 апреля 2023, 15:20
Вышедшая из берегов река подтопила дорогу в Карелии
автомобилистам предлагают ехать в объезд до населенного пункта в Пудожском районе
Уровень воды поднялся в русле реки Водла. В ночь на 27 апреля произошло подтопление участка автодороги Пудож-Ножево протяженностью до 100 метров, сообщили в управлении автомобильных дорог Карелии.
Подрядчик установит дорожные знаки и вехи в месте подтопления. Автомобилистам предлагают двигаться в объезд до населенного пункта Ножево. Объехать можно по дороге Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож.
Ранее хлынувшая из болота вода размыла дорогу между населенными пунктами Леппясюрья и Суйстамо. // фото группы управления автомобильных дорог Карелии