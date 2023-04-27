Вышедшая из берегов река подтопила дорогу в Карелии

Уровень воды поднялся в русле реки Водла. В ночь на 27 апреля произошло подтопление участка автодороги Пудож-Ножево протяженностью до 100 метров, сообщили в управлении автомобильных дорог Карелии.

Подрядчик установит дорожные знаки и вехи в месте подтопления. Автомобилистам предлагают двигаться в объезд до населенного пункта Ножево. Объехать можно по дороге Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож.

Ранее хлынувшая из болота вода размыла дорогу между населенными пунктами Леппясюрья и Суйстамо. // фото группы управления автомобильных дорог Карелии