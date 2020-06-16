Выпускников не станут заставлять сдавать ЕГЭ в масках и перчатках

Выпускников школ, которые в этом году будут сдавать ЕГЭ, не станут обязывать находиться во время экзамена в защитных масках и перчатках, передает ТАСС.

«Нигде не планируется тотальное требование по необходимости наличия у школьника перчаток и маски непосредственно на экзамене»,

- сказал начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире «Россия 1», - «До входа в пункт проведения экзамена абитуриент может прийти в маске и перчатках».

Ранее были озвучены рекомендации по проведению ЕГЭ. Как пишет «РГ», экзаменаторы должны использовать маски и перчатки, должна быть проведена генуборка до и после экзамена, на входе должны стоять антиспетики для рук, на входе должны будут измерять температуру, соблюдение дистанции, рассадка учеников на безопасной дистанции.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля.