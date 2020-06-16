В России начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от COVID-19, созданной в центре им. Гамалеи, начнутся со среды, 17 июня. Минздрав дал свое разрешение. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Отмечается, что испытания вакцины согласовал этический комитет.

Испытания могут занять около 1,5 месяца. Участник эксперимента будет находиться в стационаре 28 дней, вакцину будут вводить дважды.

В ходе испытаний будет проверяться безопасность вакцины и иммуногенность. Результаты исследований поступят в Минздрав, эксперты которого оценят пользу по отношению к риску, после чего у препарата может появиться шанс поступить в гражданский оборот.