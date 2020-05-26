Названы точные даты сдачи ЕГЭ в России по всем предметам

Сроки сдачи ЕГЭ вновь сдвинулись в России. Об этом сообщил вчера в эфире телеканала «Россия 24» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня. Экзамены в эти даты проведут без школьников. Такие меры ввели из-за необходимости отработать технические и организационные моменты.

«Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена»,

– цитирует Кравцова РИА Новости.

Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии.

Позднее в Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по русскому языку пройдет в течение двух дней – 6 и 7 июля, – чтобы уменьшить число присутствующих. В ведомстве также перечислили даты других экзаменов. Так, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля – по физике и истории, 16 июля – по химии и обществознанию, 20-го – по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по всем предметам.

Также Кравцов отметил, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний в российских вузах.

Добавим, что выпускники и преподаватели будут обязаны носить маски и перчатки во время ЕГЭ. У каждого при входе будут измерять температуру.