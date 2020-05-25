Эксперты предсказали ограничительные меры второй волны коронавируса

Вирусологи считают, что в случае прихода второй волны коронавируса ограничительные меры будут более мягкими, чем сейчас. Иначе может не выдержать экономика страны. Такой прогноз дали специалисты, опрошенные РИА Новости.

Так, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что в случае большого числа зараженных нужно будет вводить избирательную самоизоляцию для людей из групп риска. Остальные продолжат вести активную жизнь и работать. По мнению профессора, без работающей экономики умрет больше людей, чем от коронавируса.

Главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, в свою очередь, выразил мнение, что вторая волна коронавируса придет глубокой осенью, к тому времени уже может появиться вакцина. Эксперт выразил сомнения в том, что новая волна Covid-19 будет чем-то отличаться от обычного сезонного гриппа.